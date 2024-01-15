Москва прагне підписати «великий договір» із Іраном у військовій сфері – Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії заявило про готовність підписати «великий міждержавний договір» із Тегераном. Про це 15 січня повідомило російське оборонне відомство – після телефонної розмови міністрів оборони двох країн, Сергія Шойгу та Мохаммада Аштіані.

За даними російської сторони, двоє чиновників обговорили військово-технічну співпрацю та питання регіональної безпеки. «Сторони підкреслили прихильність до основоположних принципів російсько-іранських відносин, включно з безумовною повагою суверенітету та територіальної цілісності один одного», – йдеться в повідомленні.

Іран – одна з небагатьох країн, що продовжують контакти з Москвою на тлі війни Росії проти України. Країни Заходу звинувачують Тегеран у постачанні російської армії озброєнь, які використовуються для ударів по території України. Росія та Іран усі звинувачення відкидають.

Росія натомість є найбільшим інвестором в іранську економіку. Торік, за даними Міністерства економіки Ірану, обсяг іноземних інвестицій становив понад чотири мільярди доларів, із них дві третини припали на Росію.

Наприкінці 2023 року міністри закордонних справ Росії та Ірану на зустрічі в Москві підписали декларацію про засоби протидії та компенсацію негативних наслідків санкцій.

Іран перебуває під міжнародними санкціями вже понад 40 років, від часу ісламської революції 1979 року.

До лютого 2023 року Тегеран був світовим лідером за кількістю осіб і компаній, яких стосувалися обмеження. За підрахунками аналітиків Castellum.AI, до 22 лютого 2022 року проти Ірану було запроваджено понад 3600 санкцій, проти Росії – майже 2700.

Після нападу на Україну світовим лідером із обмежень стала Росія. З лютого 2022-го до жовтня 2023 року проти Росії було запроваджено 15 200 санкцій, проти Ірану – трохи більш як тисяча.