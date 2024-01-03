Іран пообіцяв відповідь після вибухів, через які загинули понад 100 людей

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді заявив, що влада «швидко і рішуче» відреагує на вибухи, що сталися 3 січня в іранському місті Керман на міському цвинтарі біля меморіалу загиблого генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані і внаслідок яких загинули понад 100 людей.

«Наша поліція – пильна і притягне до відповідальності тих, хто вчинив цей злочин», – сказав він в ефірі державного телебачення.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі засудив вибухи. «Безсумнівно, виконавці... цього боягузливого вчинку незабаром будуть виявлені й покарані, – сказав він. – Вороги повинні знати, що такі дії ніколи не зможуть порушити тверду рішучість іранської нації».

Щонайменше 103 людини загинули і понад 170 зазнали поранення в результаті двох вибухів, які сталися під час відзначення четвертої річниці загибелі Касема Сулеймані, колишнього командира елітного загону «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Місцева влада заявила, що кваліфікує подію як теракт.

Вшанування пам’яті Сулеймані і раніше збирало багато людей.

Під час його похорону в 2020 році почалася тиснява і загинули щонайменше 56 людей і понад 200 – зазнали поранення.

Сулеймані, який на той час вважався одним із найвпливовіших людей в Ірані й архітектором зовнішньої політики Тегерану в регіоні, був убитий ударом безпілотника під час поїздки в колоні з двох автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада вранці 3 січня 2020 року.

Збройні сили США заявили, що завдали «оборонного» удару, щоб запобігти організації Сулеймані подальших атак проти інтересів США в регіоні.

Вбивство Сулеймані стало значним ударом по режиму в Ірані, який уже похитнувся від жорстких санкцій США, падіння економіки й антиурядових протестів.

Сили «Кудс» є елітним іноземним підрозділом КВІР, що відповідає за спецоперації за межами Ірану, і були оголошені Сполученими Штатами іноземною терористичною організацією.