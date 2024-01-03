В Ірані понад 100 людей загинули на цвинтарі, де вшановували вбитого Касема Сулеймані

В іранському місті Керман 3 січня сталися вибухи на міському цвинтарі біля меморіалу загиблого генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Представник екстрених служб спершу заявив, що загинули 73 особи, поранено не менш як 170, але оновлені дані свідчать що жертв уже щонайменше 103.

Агентство Nournews уточнило, що вибухів було щонайменше два, вони сталися на шляху до меморіалу. Цього дня на цвинтарі відбувалася меморіальна церемонія, присвячена чотириріччю від дня смерті Сулеймані. У ній взяли участь кількасот людей.

Місцева влада заявила, що кваліфікує подію як теракт.

Генерал Касем Сулеймані був командиром спецпідрозділу «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції. «Аль-Кудс» відповідає за спецоперації за межами Ірану. Зокрема, підрозділ надавав підтримку угрупованням «Хамас» та «Хезболла» в Лівані та на палестинських територіях. Сулеймані був убитий 3 січня 2020 року цілеспрямованим ударом Військово-повітряних сил США.