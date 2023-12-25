Через удар Ізраїлю в Сирії загинув один із командувачів Корпусу вартових революції Ірану

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Сирії був вбитий командир військового крила «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) Ірану, передає іранська служба Радіо Свобода.

Іранські державні медіа 25 грудня ідентифікували командира як Разі Мусаві, старшого радника сил КВІР «Кудс», заявивши, що він був убитий під час авіаудару поблизу сирійської столиці Дамаска.

Повні подробиці атаки не розголошуються, хоча офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомило, що вона сталася в районі Зейнабія в передмісті Дамаска.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Ізраїль «безумовно заплатить за цей злочин».

Агентство Reuters цитує три джерела, за словами яких Мусаві відповідав за військову координацію між Тегераном і Дамаском у складі підрозділу «Кудс».

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Інформаційне агентство Tasnim, яке є близьким до КВІР, заявило, що Мусаві був одним із найстаріших радників сил у Сирії та «соратником» Касема Сулеймані – командира «Кудс», який був убитий у січні 2020 року під час авіаудару США під Багдадом. США визнали Сулеймані відповідальним за загибель багатьох своїх солдатів в Іраку.

«Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що Ізраїль обстріляв Мусаві на фермі в районі, де, як повідомляється, були розташовані кілька офісів екстремістського угруповання «Хезболла», що базується в Лівані. Протягом останніх місяців ізраїльські війська вели інтенсивний вогонь по позиціях «Хезболли» уздовж ліванського кордону.

Ізраїль не прокоментував атаку, але раніше Тель-Авів постійно заявляв, що не дозволить Ірану створити присутність у Сирії. Президент Сирії Башар Асад є близьким союзником Ірану та Росії, покладаючись на їхню підтримку, щоб залишитися при владі, попри велику опозицію та громадянську війну в країні.

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На початку грудня Ізраїль заявив, що його повітряні удари вбили двох членів КВІР у Сирії, які служили там військовими радниками, що також спонукало Тегеран помститися.

У звіті Державного департаменту США цього місяця йдеться, що 2022 року Іран залишався провідною державою-спонсором глобального тероризму, який брав участь у підтримці вербування терористів, їх фінансуванні та плануванні змов в Африці, Азії, Європі та Америці.

У звіті йдеться, що Тегеран також надавав підтримку екстремістським групам у Бахрейні, Іраку та Сирії через свої сили Кудс з метою створення нестабільності в регіоні.