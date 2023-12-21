ЗМІ: іранський КВІР планував вбивство двох журналістів у Британії

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) планував вбивство двох британських журналістів іранського походження із залученням контрабандиста для організації та виконання вбивств за 200 тисяч доларів – про це повідомив британський телеканал ITV News.

Згідно з розслідуванням каналу, операція, яку організатори назвали «Весіллям», мала на меті ліквідацію Фардада Фарахзада, ведучого іраномовного каналу новин Iran International, і колишньої ведучої Сіми Сабет, яким дали кодові імена «наречений» та «наречена».

Операція була зірвана восени минулого року незаконним перевізником людей, якого ITV називає Ісмаїлом. Він став подвійним агентом, почавши працювати на неназвану західну розвідку.

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Оперативники КВІР цілилися на Iran International, щоб змусити його залишити ефір, оскільки його журналісти піддавали Іран «багатьом приниженням у медіа», сказав Ісмаїл.

Спочатку вбивство мало бути здійснене за допомогою замінованого автомобіля біля студії телестанції в Лондоні. Однак, через велику присутність там сил безпеки КВІР згодом вирішив, що журналістів треба зарізати.

Коли британська поліція дізналася про змову, вона попередила Iran International, яка перенесла мовлення до Вашингтону в листопаді минулого року.

Мохаммаду Резу Ансарі, командувача крила КВІР «Кудс», що діє в Сирії, визнали ймовірним організатором змови, повідомляє ITV. Ансарі має тісні зв’язки з сім’єю сирійського диктатора Башара Асада.

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Повідомляється, що Ансарі, проти якого США в червні запровадили санкції за його роль у КВІР, доручив соратнику здійснити вбивства. Розслідування ITV показує, що операція була замовлена прибічниками Асада з Дамаска, а не з Тегерана, який не коментував ці повідомлення.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово називали Іран одним із найбільших у світі пригноблювачів журналістів і свободи слова.

У грудні минулого року Міністерство закордонних справ Ірану запровадило санкції проти кількох фізичних та юридичних осіб у Європейському Союзі, зокрема й іраномовної служби Радіо Свобода – Radio Farda. Санкції передбачають заборону на видачу віз, заборону на в’їзд до Ірану особам зі списку та арешт їхніх активів на територіях під юрисдикцією Тегерану.