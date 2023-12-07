НАЗК запустило базу даних іноземних компонентів у зброї Росії й Ірану

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які використовуються в зброї Росії й Ірану, на порталі «Війна і санкції».

За повідомленням, база вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією й Іраном у БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби і «багатьох інших видах озброєння і військової техніки».

«Демократичний і цивілізований світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку і стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів», – заявили в НАЗК.

Там додали, що наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському й іранському озброєнні, що використовується РФ протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року.

«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя і служити розвитку, Росія й Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць – масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів і багатьох інших, хто прагне справедливості й миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК додали, що розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде регулярно оновлюватися і вдосконалюватися.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та інші західні країни запровадили низку санкцій проти Росії. Проте, попри обмеження, Москві вдається отримувати іноземні компоненти для виробництва зброї.

Як йшлося в липневому звіті міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола), російський оборонний комплекс використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання.