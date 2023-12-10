Нобелівську премію миру заарештованої іранської правозахисниці передали її дітям

У Стокгольмі та Осло у неділю 10 грудня відбулися церемонії вручення Нобелівських премій за 2023 рік.

Нобелівську лекцію лауреата премії миру, іранської правозахисниці Наргес Мохаммаді на церемонії в Осло прочитали її діти, 17-річні Алі та Кіана Рахмані. Вони також отримали диплом та медаль матері, яка перебуває в Ірані у в’язниці.

Нобелівську премію миру було присуджено Мохаммаді за її «боротьбу проти придушення жінок в Ірані та просування прав людини та свободи для всіх». Нобелівську лекцію правозахисниця написала у в’язниці в Ірані. У ній йдеться про те, що Мохаммаді в день вручення Нобелівських премій хоче виступити на захист усіх іранців, які виступають проти несправедливості та переслідувань. Також Мохаммаді стверджує, що іранський режим втратив легітимність та підтримку у народі.

Офіційний Тегеран звинуватив Нобелівський комітет у втручанні у внутрішні справи та «політизації» теми прав людини.

Нобелівські премії традиційно вручаються 10 грудня, у річницю смерті засновника – Альфреда Нобеля. Цей день є міжнародним Днем прав людини. Рівно 75 років тому було ухвалено Загальну декларацію прав людини.

Наргес Мохаммаді захищає права жінок в Ірані. Іранська влада 13 разів її заарештовувала, 5 разів судила, присудивши їй загалом 154 ударів батогом і 31 рік ув’язнення.

Мохаммаді прямо з в’язниці підтримала протести, які розпочалися восени 2022 року після вбивства поліцейськими Махси Аміні. Мохаммаді сприяла тому, щоб протести під гаслом «Жінка. Життя. Свобода» не вщухали, зазначає Нобелівський комітет. Влада Ірану жорстоко придушувала їх.