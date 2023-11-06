Нобелівська лауреатка оголосила голодування в іранській в’язниці

Лауреатка Нобелівської премії миру 2023 року Наргес Мохаммаді оголосила голодування в іранській в’язниці, де її утримують. Про це, як передає агенція AFP, повідомили родичі та представники громадської кампанії за її звільнення.

Повідомляється, що Мохаммаді протестує проти умов утримання у в’язниці Евін, а також проти вимог іранської влади до жінок носити хіджаб. Які саме вона висунула вимоги, не йдеться.

Раніше іранська влада відмовилася перевести правозахисницю з в’язниці до лікарні. За словами її чоловіка Таги Рахмані, співробітники в’язниці проігнорували розпорядження тюремного лікаря, який обстежив Мохаммаді та виявив «критичний легеневий тиск і поганий стан артерій», про її термінове переведення на лікування до цивільної лікарні.

Іранська влада поки що офіційно не підтверджувала, що Мохаммаді почала голодування.

Наргес Мохаммаді була удостоєна Нобелівської премії миру 2023 року за «боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх».

Протягом багатьох років вона висловлювала незгоду з обов’язковим правилом носіння хіджабу, накладеним на іранських жінок, а також з обмеженнями прав та свобод жінок в Ірані.

Іранська влада 13 разів її заарештовувала, п’ять разів судила, засудивши загалом до 154 ударів батогом і 31 року ув’язнення.

Рішення про присудження їй Нобелівської премії пов’язане, зокрема, з масовою кампанією під гаслом «Жінка. Життя. Свобода», яка розпочалася в Ірані після загибелі активістки Махси Аміні минулого року. Учасники кампанії виступають за права жінок і, зокрема, проти обов’язкового носіння хіджабу. Масові акції жорстоко придушувалися владою.