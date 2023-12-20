США висунули звинувачення двом іноземцям в експорті компонентів для безпілотників до Ірану

Сполучені Штати Америки висунули звинувачення двом іноземним громадянам у постачанні мікроелектроніки до Ірану для використання в програмі з виробництва безпілотників Корпусу вартових Ісламської революції.

Двох чоловіків, Хоссейна Хатефі Ардакані з Ірану і Гері Лема з Китаю, звинувачують у змові з метою незаконного експорту американської мікроелектроніки подвійного призначення до Ірану.

У звинуваченні, оприлюдненому Міністерством юстиції США, сказано, що Ардакані і його співучасники використовували іноземні компанії, щоб уникнути експортного контролю США щодо обладнання.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти Ардакані й інших осіб і організацій (загалом 14), залучених до мережі закупівель. Санкції проти Лема були запроваджені раніше.

Цього місяця Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які використовуються в зброї Росії й Ірану, на порталі «Війна і санкції».

За повідомленням, база вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією й Іраном у БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби і «багатьох інших видах озброєння і військової техніки».

Від вересня 2022 року Мініністерство фінансів США застосувало декілька раундів санкцій, спрямованих проти іранської програми з виробництва БПЛА, які Іран постачає Росії для її війни проти України.