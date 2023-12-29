Президент Аргентини офіційно відмовився від вступу до БРІКС

Аргентина відмовилася приєднуватися до організації БРІКС, яка об’єднує Росію, Китай, Індію, Бразилію та Південно-Африканську республіку. Про нещодавно обраний президент країни Хав’єр Мілей офіційно повідомив про це глави країн-учасниць об’єднання, передають аргентинські медіа 29 грудня.

Як уточнюють журналісти, Мілей заявив, що не бачить економічної вигоди та доцільності від вступу до БРІКСу. Він готовий розвивати економічні відносини з усіма країнами-учасницями, але наголошує, що Аргентина може встановлювати двосторонні зв’язки безпосередньо, без посередництва організації.

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Мілей виступав проти членства Аргентини у БРІКС ще до свого обрання президентом. У ході своєї передвиборчої кампанії він висловлювався за зближення зі Сполученими Штатами, аж до можливості переходу країни з національної валюти – аргентинського песо – на американський долар.

У БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. На останньому саміті в серпні в ПАР альянс оголосив свої плани щодо прийняття нових членів.

Крім Аргентини, запрошення вступити до БРІКС отримали Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. Їхнє членство розпочнеться автоматично з 1 січня 2024 року, якщо країни не висловлять офіційну відмову, як це зробила Аргентина.