«Попросив український прапор». Посол України про президента Аргентини, російські гелікоптери і візит Зеленського

Ірина Шинкаренко, «Голос Америки»

Військово-повітряні сили Аргентини планують передати Україні два гелікоптери Мі-171Е російського виробництва, закуплені за контрактом з «Рособоронэкспортом» від 2010 року. Про це 14 грудня повідомило видання Pucara Defensa. Передача цих гелікоптерів може стати першим випадком співпраці у військово-технічній галузі на державному рівні між Києвом та країною латиноамериканського регіону за час повномасштабної війни РФ проти України.

Чи полетять російські гелікоптери з Аргентини до України?

У посольстві України в Аргентині відмовилися коментувати ймовірну передачу гелікоптерів, зазначивши, що «військово-технічна галузь – чутлива галузь».

Разом із тим, надзвичайний і повноважний посол України в Аргентині Юрій Клименко зазначив, що «цей напрямок може бути перспективним».

«Серед перспективних напрямків співпраці з аргентинською стороною, серед інших галузей... є військово-технічна галузь... І, звісно, ми будемо працювати з аргентинською стороною, щоб така співпраця налагоджувалася і давала конкретні практичні результати. І ця співпраця може бути взаємовигідною», – зазначив Клименко.

Як повідомило латиноамериканське видання Pucara Defensa, йдеться про гелікоптери, оснащені додатковими паливними баками та завантажувальним краном для виконання польотів на великі відстані.

Їхнім основним завданням було постачання припасів на аргентинські станції в Антарктиці, а також виконання пошуково-рятувальних операцій.

За даними джерел латиноамериканського медіа, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 в Данії.

За інформацією Pucara Defensа, про передачу гелікоптерів домовилися безпосередньо під час візиту до Буенос-Айреса президента України Володимира Зеленського для участі в інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Раніше Сполучені Штати вели перемовини з країнами Латинської Америки щодо надання Україні радянської та російської зброї. Таке озброєння, крім Венесуели, Куби та Нікарагуа, що вважаються головними союзниками Москви в Латинській Америці, є на балансі збройних сил Мексики, Перу, Аргентини, Колумбії та Бразилії.

Втім, країни регіону відмовилися це робити. А попередній президент Аргентини Альберто Фернандес під час пресконференції в Буенос-Айресі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у січні 2023 року заявляв, що «Аргентина та Латинська Америка не планують надсилати зброю в Україну чи будь-яку іншу зону конфлікту».

«Проривний візит» після 28-річної паузи

10 грудня в Національному конгресі Аргентини в Буенос-Айресі відбулася інавгурація новообраного президента Хав’єра Мілея, яку відвідав президент України Володимир Зеленський. Мілей зробив подарунок Зеленському, він вручив українському колезі Ханукальну менору.

Візит президента України на інавгурацію новообраного президента Аргентини відбувся після паузи тривалістю в майже три десятиліття. Першим президентом України, який відвідав Аргентину, був президент України Леонід Кучма.

Йдеться про долучення Аргентини до кола країн на підтримку України, більш активну участь в реалізації формули миру Зеленського

«Візит був дуже потрібним, оскільки востаннє лідер України відвідував Аргентину 28 років тому, у 1995 році. Тобто пауза у 28 років. Візит Володимира Зеленського надав суттєвого поштовхує розвиток відносин в усіх галузях, передусім йдеться про підтримку українських ініціатив, спрямованих на протидію РФ і наближення справедливого і довготривалого миру», – розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

Він зазначив, що Володимир Зеленський отримав «теплий прийом із боку президента Аргентини, який продемонстрував політичну волю розвивати відносини з Україною в нинішніх умовах».

За словами посла, «відбувся дуже гарний початок нового етапу, нової сторінки в розвитку відносин між Україною і Аргентиною».

«Передусім йдеться про долучення Аргентини до кола країн на підтримку України, більш активну участь в реалізації формули миру Володимира Зеленського», – сказав український дипломат.

Юрій Клименко вважає, що зараз відкриваються нові можливості для просування українсько-аргентинського порядку денного, які потрібно втілювати, не чекаючи завершення війни в Україні.

Візит я назвав би проривним візитом в Латинську Америку, який задав тон відносин із країнами Латинської Америки

«Нам є багато над чим працювати, окрім суто політичного діалогу, – каже він. – Це і торговельно-економічний, інвестиційний напрямки, співпраця в галузі космосу, співпраця в галузі сільського господарства... Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому нам вдасться узгодити дорожню карту розвитку двосторонніх відносин на найближчі роки, де будуть прописані конкретні заходи, над якими працюватимуть українська й аргентинська сторони».

Окрім спілкування з Мілеєм, під час візиту до Латинської Америки Володимиру Зеленському також вдалося провести зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пенья, президентом Уругваю Луїсом Лакаєм Поу і президентом Еквадору Даніелем Нобоа.

«Якщо коротко, то візит я назвав би проривним візитом в Латинську Америку, який задав тон відносин із країнами Латинської Америки», – прокоментував Юрій Клименко.

Перспективи саміту Україна – Латинська Америка

Одним із питань, яке президент України Володимир Зеленський обговорив із новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі, було питання організації саміту Україна – Латинська Америка, «який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону», повідомили в Офісі президента України. Ініціативу проведення такого саміту Володимир Зеленський озвучив на початку 2023 року.

«Президент Мілей запропонував, що Аргентина може стати місцем, де може відбутися такий саміт. Це дуже важливо в контексті подальшої роботи з країнами регіону», – розповів Юрій Клименко.

Саміт може відбутися вже наступного року.

Відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну Хав'єр Мілей завітав до українського посольства і попросив український прапор

«Аргентина дійсно може задавати тон як лідер регіону, і президент Аргентини заявляв, що має намір посилити лідерські функції Аргентини, перетворити її на державу світового рівня, з якою рахуються», – заявив Клименко.

Раніше питання саміту президент України Володимир Зеленський обговорював у вересні 2023 року на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку з президентом Чилі Ґабрієлем Борічем. Як зазначили тоді в Офісі президента України, «для подальшого зближення з регіоном».

Хав'єр Мілей завітав до українського посольства і попросив український прапор

Ще до перемоги на виборах новообраний президент Аргентини був відданий підтримці України, каже Юрій Клименко.

«Відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, буквально в наступні дні, Хав'єр Мілей завітав до українського посольства і попросив український прапор, із яким він, будучи депутатом, членом Національного конгресу Аргентини, демонстрував свою рішучу підтримку України», – зауважив посол.

Водночас, розповів Клименко, новий президент має чимало внутрішніх викликів, пов'язаних із фінансовим становищем Аргентини, передусім із дефіцитом державного бюджету:

«Втім, переконаний, що політика нового керівництва Аргентини щодо України буде послідовною, буде проукраїнською, і сподіваємося, що нам вдасться значно просунутися в питанні поглиблення двосторонніх відносин. Я, як посол, очікую лише змін на краще».

Президентські вибори в Аргентині відбулися 19 листопада. На них переміг 53-річний Хав'єр Мілей – правий популіст, кандидат від опозиційної лібертаріанської коаліції «Свобода наступає».

За політика правих поглядів, який пропагує радикальну економічну реформу, включаючи відмову від песо і перехід країни на американський долар, проголосувало 56% виборців. Виборці сподіваються, що шокові економічні реформи Мілея дозволять вгамувати інфляцію, що перевищує 150% в Аргентині, а також зменшити бідність.

Крім економічних перетворень, Мілей також обіцяє новий підхід до політики. Він критикував Росію, Бразилію та Китай і виступає за зближення зі США та Ізраїлем.

Попри те, що Мілей критикував Росію, Кремль заявив, що «фокусуватиметься і судитиме його в основному за заявами після інавгурації».

Мілея також привітали США та ЄС. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван привітав Аргентину з «вільними і чесними виборами» та висловив сподівання на розвиток «потужних двосторонніх відносин на основі нашої спільної відданості правам людини, демократичним цінностям та прозорості».

Аргентина є «близьким партнером Європейського союзу», відзначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Мілей змінить на посаді президента Альберто Фернандеса, який утримувався від активної підтримки України.