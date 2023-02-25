Влада Ірану заявила про розробку крилатої ракети великої дальності

Влада Ірану розробила крилату ракету великої дальності, йдеться у заяві високопоставленого командира Корпусу вартових ісламської революції, якого цитує Reuters.

«Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран», – зазначив глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде.

За інформацією ЗМІ, це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Повідомляється, що Державне телебачення Ірану нібито показало, перші кадри, що демонструють нову крилату ракету Paveh.

При цьому, як додає Reuters, окремо Хаджізаде часто повторював заяви про намір Ірану помститися США за вбивство високопоставленого іранського командира.

«Ми прагнемо вбити Трампа», – цитує видання слова Хаджізаде.

Видання звертає увагу, що іранські лідери часто обіцяють жорстко помститися за Сулеймані.

«Хоча Хаджизаде стверджує, що Іран не мав наміру вбивати «бідних солдатів», коли він завдав балістичної ракетної атаки на сили США в Іраку через кілька днів після того, як іранський військовий командир Касем Сулеймані був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді», – додає Reuters.

ЄС і Велика Британія днем раніше запровадили санкції проти 32 іранських чиновників і політиків, а також двох організацій за їхню роль у жорстокому придушенні протестів у країні, зокрема репресії щодо незалежних журналістів, які намагалися висвітлювати події в Ірані.

Тегеран намагається звинуватити західні країни у масштабних протестах, які спалахнули в Ірані у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні. За даними правозахисних груп, за час масових акцій понад 500 демонстрантів загинули, включаючи 70 неповнолітніх, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Протести по всій країні почали потроху стихати після того, як стало відомо про перші страти.

У грудні до списку санкцій Ірану потрапила іранська служба Радіо Свобода і французький журнал Charlie Hebdo. Тоді Флай назвав це рішення Тегерана «абсурдною маніпуляцією правдою, звичайною для будь-якого авторитарного режиму».