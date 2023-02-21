В Ірані запропонували землю нападнику на Салмана Рушді

Чоловікові, який напав на 75-річного письменника Салмана Рушді, подарують десять соток сільськогосподарських земель в Ірані, повідомили у Фонді з реалізації фетв імама Хомейні.

Землю передадуть «молодому американцю» або його законному представнику на знак подяки за «сміливий вчинок».

Напад на Рушді стався у серпні 2022 року в Нью-Йорку. Письменник зазнав кількох ножових поранень, внаслідок чого одне його око перестало бачити, а одна рука «втратила рухливість».

Нападника відразу ж затримали. Ним виявився 24-річний громадянин США Хаді Матар, чиї батьки емігрували з Лівану. Мати Матара заявила, що через вчинок сина вона не збирається більше розмовляти з ним і далі сім’я спробує жити без нього. У суді Матар не визнав провини.

Фетву, що закликає вбити Рушді, колишній лідер Ірану аятола Хомейні видав у 1989 році – у відповідь на публікацію роману письменника «Сатанинські вірші», який багато мусульман визнали богохульним і образливим.

Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.