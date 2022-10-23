Наслідки нападу: письменник Салман Рушді не бачить одним оком і не може використовувати руку

Британський письменник індійського походження Салман Рушді втратив зір на одному оці, також стала недієздатною одна з його рук. Про такі наслідки нападу, що стався в серпні повідомляє 23 жовтня телеканал Sky News.

«У нього було три серйозні поранення у шию. Одна рука недієздатна, тому що перерізані нерви. І ще близько 15 ран на грудях і тулубі», – заявив агент письменника Ендрю Вайлі.

Він додав, що Рушді також втратив зір в одному оці. Також Вайлі заявив, що не може надати інформацію, чи письменник досі перебуває в лікарні.

На Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як він мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.

Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Хаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі й помістили під варту. Матар провину не визнав.