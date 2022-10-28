США запровадили санкції проти іранського фонду, який обіцяв винагороду за вбивство Рушді

Сполучені Штати запровадили фінансові санкції проти іранського фонду, звинуваченого у призначенні багатомільйонної винагороди за вбивство письменника Салмана Рушді.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 28 жовтня оголосило про санкції проти іранської організації «15 Khordad Foundation». OFAC звинуватило фонд у пропонуванні багатомільйонної винагороди за вбивство видатного британсько-американського письменника індійського походження, який зазнав серйозних поранень унаслідок ножового нападу 12 серпня в західному штаті Нью-Йорк.

OFAC вказує, що фонд повʼязаний з аятоллою Рухоллою Хомейні, який оголосив смертний вирок у 1989 році. Прокуратура каже, що чоловік на імʼя Хаді Матар, заарештований під час нападу, схвально відгукнувся про Хомейні в газетному інтервʼю після арешту. Він також розповів про неприязнь до Рушді, автора роману «Сатанинські вірші», який деякі мусульмани вважають богохульним.