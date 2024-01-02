Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія приєдналися до БРІКС

До започаткованого на форумі в Санкт-Петербурзі міждержавного економічного союзу БРІКС 1 січня офіційно приєдналися п’ять держав: Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. Їх запросили до блоку влітку 2023 року.



Тоді запрошення отримали шість держав: окрім тих, хто приєднався, це була Аргентина, нагадує канал Настоящее время (телеканал, створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»). Однак наприкінці грудня новий президент країни Хав’єр Мілей офіційно повідомив президента Росії Володимира Путіна та голову КНР Сі Цзіньпіна про те, що Буенос-Айрес відмовляється від членства.



Після розширення БРІКС організація об’єднує країни з більш ніж третиною світового ВВП та 45 відсотками населення. Учасники мають майже 45 відсотків запасу світової нафти. Більшість членів офіційно дотримуються нейтральної позиції у війні Росії з Україною та не підтримують спроб країн Заходу ізолювати Москву на міжнародній арені. Із січня Москва головує в організації.



Експерти зазначають, що реальна економічна взаємодія в блоці та її ефективність на даний момент невисокі. Крім того, під час створення БРІКС її початкові учасники демонстрували високі темпи зростання економіки, зараз загальне зростання значно знизилося.