Іран прискорив виробництво урану, збагаченого до 60%

Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого урану, вийшовши на рівень девʼять кілограмів на місяць. Про це, як інформують «Німецька хвиля», The Times of Israel та інші ЗМІ, 26 грудня повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Агентство Reuters указує, що Іран має достатню кількість збагаченого до 60% урану, щоб створити три атомні бомби, довівши рівень збагачення до 90 відсотків.

Тегеран відкидає підозри, що має на меті створення атомної бомби.

У середині вересня 2023 року Іран повідомив, що відкликає акредитацію кількох інспекторів МАГАТЕ. Однак, як заявив директор МАГАТЕ Рафаел Ґроссі, відстороненими від роботи виявилося близько третини співробітників агентства ООН з ядерної енергії в Ірані.

18 вересня Німеччина, Велика Британія, Франція та США закликали Іран «негайно скасувати» своє рішення. У спільній заяві чотирьох країн говорилося, що у МАГАТЕ є серйозні запитання щодо ядерних матеріалів, на які Іран не відповідає понад чотири роки.

У 2015 році Іран уклав Спільний всеосяжний план дій (СВПД) з так званою «групою шести», до якої увійшли США, Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція. План передбачав поступово зняття економічних санкцій із Ірану в обмін на згортання ним ядерної програми.

СВПД дозволяє Ірану збагачення урану лише на 3,67% для використання ядерної енергії в цивільних цілях. Порогове значення збагачення урану для використання у військових цілях становить 90 відсотків.

У 2018 році, коли президентом США був Дональд Трамп, Вашингтон оголосив про вихід із угоди та поновлення дії обмежувальних заходів щодо Ірану. Іранська сторона стала збагачувати уран до вищого рівня та накопичувати значно більше урану, ніж затверджено угодою.

Переговори у Відні про відновлення СВПД, які розпочалися в квітні 2021 року, стали неефективними після того, як президентом Ірану було обрано Ебраїма Раїсі, прихильника жорсткої лінії у відносинах із Заходом. Президент США Джо Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до складу учасників ядерної угоди.