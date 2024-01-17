Німецький Бундестаг не підтримав передачу Україні ракет Taurus

Парламент Німеччини відхилив резолюцію, в якій група депутатів закликала передати Україні крилаті ракети Taurus. Як повідомляє пресслужба Бундестагу, голосування відбулося 17 січня.

«Пропозиція резолюції (20/10053), яку парламентська група Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу подала на цю інформацію, не отримала підтримки більшості. У ньому депутатська група закликала Бундесвер надати Україні крилаті ракети Taurus», – йдеться в повідомленні.

Проти ініціативи проголосували 485, за – 178, троє утрималися.

Також пресслужба парламенту заявила, що Бундестаг у середу розглянув річний звіт парламентського уповноваженого з питань оборони за 2022 рік.

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».