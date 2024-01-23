Кубраков: після зупинення блокади через три пункти до Польщі виїхали майже 5 тисяч вантажівок

Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею «Дорогуськ – Ягодин» повністю відновив роботу після тимчасової зупинки блокади, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков увечері 22 січня.

«Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська» та «Корчова – Краківець» до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску «Ягодин» вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу», – заявив він.

За словами міністра, цей показник вище, ніж був до блокади. Також зростає кількість вантажівок, які виїжджають через «Краківець» та «Рава-Руську».

Крім того, Кубраков повідомив про експериментальну тимчасову зупинку реєстрації в єЧерзі на пункті «Нижанковичі – Мальховіце».

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«Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність», – додав урядовець.

Він повідомив, що проєкт угоди про Спільний митний та прикордонний контроль із Польщею вже на розгляді в уряді. Також сторони обговорюють можливе створення чотирьох додаткових пунктів перетину кордону на додачі до наявних 14.

Кубраков також назвав ключовим питанням продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як «транспортний безвіз».

«Ця угода допомогла вистояти Україні у перший рік повномасштабного вторгнення. Її позитивний вплив для всіх сторін відзначила Єврокомісія. Окремо звертаю увагу, що імпорт польських товарів до України дорогами зріс на 30%, імпорт з країн ЄС – на 44%», – зазначив він.

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Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.