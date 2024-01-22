Українці у Варшаві відзначили День Соборності – фото

У столиці Польщі близько півтори сотні українців, переважно біженці і мігранти відзначили День Соборності України. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, учні і вчителі двох українських шкіл зібралися біля памʼятника Тарасові Шевченку, взялися за руки, утворили «живий ланцюг єдності» і заспівали гімн. Акцію організувало посольство України у Польщі.

«На жаль, тоді, понад 100 років тому ми не змогли втримати свою незалежність через агресію російських злочинців і через те, що не було повної єдності нашого українського народу. Тому нашим основним завданням зараз є памʼятати ці важливі уроки нашої історії і памʼятати тих героїв, які віддали своє життя в боротьбі на нашу незалежність», – зазначив на заході радник-посланник посольства України у Польщі Роман Шепеляк.

Старшокласниці, сестри Діана і Віолетта Норчак разом з однокласниками біля варшавського памʼятника Шевченку згадують важливу історичну дату, а також рідний дім, який залишили у Харкові.

«Важливо памʼятати цю дату і як це було складно – обʼєднати два береги нашої України. Важливо памʼятати, завдяки кому і чому в нас є наша Україна, з нашими кордонами. Ми маємо бути вдячними тодішнім і теперішнім воїнам, які боролися і борються за нашу незалежність. Я в Харкові не була вже майже два роки, дуже сумую за ним, не вистачає вуличок, улюблених місць, але мене зігрівають фотографії», – каже Діана Норчак із Харкова.

«У цей день я почуваю єдність з усією Україною. Ми – єдині і разом будемо долати перепони, які трапилися на нашому шляху до незалежності», – додала Віолетта.

У День Соборності борців за волю України також вшанували на православному цвинтарі у Варшаві. До могил воїнів Армії УНР поклали квіти, лампадки і відслужили панахиду.

«Ті хлопці, які тут поховані, прагнули бути єдиними, разом і мати свою державу. Виростали нові покоління, які продовжували цю боротьбу. Історія повторюється. Тоді і тепер ворог той самий. І ми хочемо, щоб наші захисники, які зараз в окопах, відчували, що вони не самі, ми думками – з ними і, як можемо, допомагаємо», – сказав лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві Єжи Рейт.

Щороку, 22 січня, у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) Україна відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.