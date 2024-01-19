Польські виробники вимагають квоти на український цукор і обіцяють приєднатися до акції протесту

Національна асоціація виробників цукрових буряків Польщі (KZPBC) вимагає запровадити квоти на український цукор і запевнила, що приєднається до акції протесту, котра запланована на 24 січня, йдеться на сайті асоціації.

«Після запровадження заходів автономної торгівлі необмежений імпорт цукру з України до ЄС у 2022/23 маркетинговому році збільшився у 20 разів, а в сезоні 2023/24 ці обсяги можуть бути до 35 разів вищими, ніж упродовж 2022/23 маркетингового року, коли було скасовано квоти, встановлені в Угоді про асоціацію ЄС-Україна», – зазначають у компанії.

Також, там поскаржились, що масштаби збільшення імпорту «непропорційно великі» щодо можливостей використання додаткового цукру.

«Це спотворює конкуренцію і дестабілізує ринок товариства. Цукровий сектор не може впоратися з безпрецедентним зростанням імпорту і стабільно функціонувати в короткостроковій і середньостроковій перспективі», – пояснили польські виробники.

Асоціація переконана, що «збереження статус-кво в торговельних відносинах з Україною є неприйнятним для місцевих виробників цукрових буряків, оскільки має спиратися на принципи партнерства та дотримуватися інтересів обох сторін, чого наразі не відбувається».

Асоціація наполягає на впровадженні інструментів для захисту польських виробників від «несприятливих наслідків» необмеженого імпорту українського цукру, зберігаючи при цьому необхідний рівень підтримки громадян України.

Зазначається, що експортний потенціал України після запровадження автономних торговельних заходів збільшився в 16 разів, а за відсутності тарифів, ймовірно, ще більше.

Польські виробники цукру закликали Єврокомісію впровадити механізми, що дадуть змогу ефективно убезпечити ринки держав-членів, зокрема ринки «прифронтових країн», від подальшого збільшення імпорту цукру з України та його негативних наслідків для рентабельності сільгоспвиробництва та функціонування фермерських господарств у Польщі.

З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермер призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.

Остаточно порозуміння з урядом фермери досягли 6 січня 2024 підписавши угоду і погодившись розблокувати кордон. У цьому документі йдеться, що уряд зобов’язується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.