Польща запропонує ЄС зміни до «транспортного безвізу» з Україною – Мінінфраструктури

Польща надасть Єврокомісії свої пропозиції змін щодо «транспортного безвізу» з Україною в межах реалізації угоди з польськими перевізниками, які до 1 березня призупинили блокаду кордону з Україною, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури країни.

Як зазначається, про реалізацію угоди, підписаної 16 січня міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком та представниками польських перевізників, йшлося під час зустрічі заступника міністра Павла Ганчажа з послом України в Польщі Василем Зваричем, яка відбулася 18 січня.

«Заступник міністра інфраструктури Павел Ганчаж також повідомив співрозмовнику, що Польща незабаром подасть свої пропозиції щодо змін до угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра підкреслив, що дії Польщі в цьому напрямку спрямовані на формування сприятливих умов для обох сторін», – інформує польське міністерство.

Раніше, 16, січня Державна прикордонна служба України повідомила про розблокування пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська».

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив раніше, 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.