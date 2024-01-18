Польща ще не продовжила тимчасового захисту для українських утікачів від війни

На офіційній сторінці урядового порталу Польщі 18 січня управління у справах іноземців опублікувало інформацію про продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом до 4 березня 2025 року.

Це рішення стосується осіб без громадянства або громадян третіх країн, крім України, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони легально проживали в Україні на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть повернутися до своєї країни або регіону походження в безпечних умовах. Також цей документ продовжує захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні. Таке пояснення Радіо Свобода отримало в посольстві України у Варшаві. Закон, оприлюднений на урядовому порталі, не стосується українців, які, тікаючи від війни, отримали в Польщі тимчасовий захист (Pesel Ukr).

«Поки що це фальстарт, українців ця ухвала не стосується. Йдеться про продовження статусу іноземцям, які мали право на постійне проживання в Україні, але не мали громадянства України і які з якихось причин не можуть повернутися до країн свого походження. Простіше кажучи, це стосується іноземців, які на постійній основі проживали в Україні і були змушені виїхати в Європу через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Але це ще не стосується громадян України, які були змушені виїхати через початок повномасштабної війни. Ми всі дуже сподіваємося, що це скоро станеться», – сказав у коментарі Радіо Свобода адвокат, правозахисник Сергій Скорицький.

За інформацією польського видання Dziennik Gazeta Prawna, уряд працює над поправками до спеціального закону, який передбачає продовження терміну перебування українських біженців. Найближчими тижнями цей документ передадуть на схвалення до Сейму.