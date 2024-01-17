У Польщі арештували ще одного колишнього урядовця у справі про видачу віз

Центральне антикорупційне бюро (CBA) 17 січня затримало колишнього заступника міністра закордонних справ Пйотра Вавжика, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вавжика підозрюють у причетності до так званого «візового скандалу», який розгорівся перед минулорічними парламентськими виборами. Йдеться про видачу за хабарі робочих віз мігрантам з країн Африки та Близького Сходу. Прокуратура висунула колишньому посадовцю звинувачення, зокрема, у перевищенні повноважень та розголошенні службової таємниці.

«Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро в Любліні затримали колишнього заступника міністра закордонних справ у рамках розслідування справи про платне прискорення візових процедур. Розслідування перебуває під наглядом Люблінського відділення Національної прокуратури в Любліні», – написала пресслужба CBA у соцмережах.

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У Польщі 9 січня поліція затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсіка.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

У 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня 2023-го суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.

Затримання ексурядовців викликало масштабні протести у Варшаві та критику з боку «Права і справедливості» та президента країни від цієї партії Анджея Дуди.