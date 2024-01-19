Єврокомісія виділила допомогу для польських фермерів, які блокували кордон з Україною

Польські фермери отримали від Європейської комісії фінансову допомогу у розмірі 230 мільйонів євро. Це відшкодування втрат, які фермери несуть через війну в Україні. Про це на платформі Х написав комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

«Чергова велика допомога для фермерів Польщі, в контексті російської агресії на Україну була затверджена в розмірі 230 мільйонів євро (1 мільярд злотих). Допомога включатиме доплати для виробників кукурудзи», – зазначив Войцеховський.

Ці доплати були однією з вимог фермерів, які блокували польсько-український кордон.

З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермер призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.

Остаточно порозуміння з урядом фермери досягли 6 січня 2024 підписавши угоду і погодившись розблокувати кордон. У цьому документі йдеться, що уряд зобов’язується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.