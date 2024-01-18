ДПСУ: на території Румунії триває блокування кордону, у Польщі рух вантажівок розблокували

На території Румунії триває блокування кордону, у Польщі рух вантажівок розблокували, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На жаль, блокування продовжується (на кордоні Румунії та України – ред.). З нашого боку це пункти Порубне і Красноїльськ. Треба розуміти, що є відмінність між цими пунктами. Якщо у напрямку Порубного можуть слідувати вантажівки, які перевозять вантажі, то в напрямку Красноїльська – тільки транспортні засоби, які слідують порожніми», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Демченка, пропускна спроможність значно знизилася – лише одиниці вантажних транспортних засобів зараз перетинають кордон.

Він нагадав, що блокування розпочалося з суботи, 13 січня, спочатку воно було частковим, а зараз румунська сторона цілодобово обмежує рух вантажівок в обох напрямках.

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У Держприкордонслужбі додали, що на польсько-українському кордоні ситуація покращилася.

«На щастя, на даний момент ситуація на напрямку кордону з Польщею вирішена: всі напрямки, які блокувалися, розблоковані. 6 грудня був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», днями також розблокувалися інші три напрямки, які блокували польські перевізники: «Рава Руська», «Краківець», «Ягодин», – додав Демченко.

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Держприкордонслужба України 15 січня повідомила про блокування руху вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус» на території Румунії. Перед цим румунські фермери то блокували, то розблоковували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет».

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

Держприкордонслужба повідомила 16 січня про відновлення руху вантажівок через пункти «Ягодин – Дорогуськ», «Краківець» та «Рава-Руська» на кордоні з Польщею.