Нове у справі Bihus.Info. ЗСУ бракує снарядів під Бахмутом? Морозюк пішла від Гринкевича

- Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України. Усе через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ. Поговоримо про ситуацію детальніше.
- Парламент Німеччини відхилив резолюцію, в якій група депутатів закликала передати Україні крилаті ракети Taurus. Тим часом заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що на розгляд Бундестагу планують внести ще один законопроєкт про передачу Україні ракет. То чи є у німецьких політиків воля на таку підтримку Києва?
- СБУ вилучила диски з записами камер у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info. Про це повідомили журналісти-розслідувачі з місця події. Цьому передувало відкриття кримінального провадження за фактом незаконного прослуховування журналістів проєкту.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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