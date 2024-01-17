Митниця попереджає про можливе перекриття ще одного пункту на кордоні з Румунією для вантажівок

Румунські протестувальники планують перекрити контрольний пункт пропуску на кордоні з Україною для вантажних перевізників – про це повідомила Державна митна служба увечері 17 січня.

«За попередньою інформацією румунської сторони, завтра зранку, 18 січня, перед пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» зі сторони Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів», – йдеться в повідомленні.

Митники попереджають про можливе обмеження чи блокування руху вантажного транспорту через протест. Блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів.

Державна митна служба додає, що додатково повідомить про роботу пункту «Халмеу – Дякове» після отримання офіційного підтвердження.

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Держприкордонслужба України 15 січня повідомила про блокування руху вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус» на території Румунії. Останніми днями румунські фермери то блокували, то розблоковували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет», розташованому навпроти українського пункту «Порубне» у Чернівецькій області.

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

Держприкордонслужба повідомила 16 січня про відновлення руху вантажівок через пункти «Ягодин – Дорогуськ», «Краківець» та «Рава-Руська» на кордоні з Польщею.