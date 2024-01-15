У Берліні триває протест фермерів, чеські колеги провели акцію підтримки

Понад пʼять тисяч фермерських тракторів і вантажівок зібралися в Берліні перед Бранденбурзькими воротами в центрі міста. Мітинг став ключовою акцією протестів, які тривають уже тиждень. Фермери вимагають скасування заходів економії в аграрному секторі.

До працівників сільського господарства приєдналися також співробітники приватних транспортних підприємств, рибальських господарств та готельного бізнесу. У центрі Берліна скупчення тракторів призвело до заторів, але столична поліція твердить, що ситуація залишилася під контролем.

На мітингу виступив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Лідер Вільної демократичної партії наголосив, що головні вимоги аграріїв були частково задоволені. Субсидії на дизельне пальне скорочуватимуться не одноразово, як передбачалося, а впродовж трьох років. Заплановане скасування звільнення фермерів від сплати автомобільних податків викреслене зі списку заходів економії.

Водночас президент Спілки працівників сільського господарства Йоахім Руквід у своїй промові вказав на вимогу аграріїв переглянути і рішення про скасування субсидій на дизель. Лінднер намагався пояснити позицію уряду, але протестувальники освистали його.

Міністр фінансів наголосив, що заплановані заходи пов'язані із актуальною бюджетною ситуацією. Вони стосуються й інших галузей, наприклад, авіації. Крім того, за його словами, заплановано скорочення для біженців та одержувачів соціальної допомоги.

Крістіан Лінднер зазначив, що впродовж останніх років зросли відсотки за державним боргом і витрати на інвестиції в інфраструктуру та безпеку. Усе це змушує уряд суворо заощаджувати гроші.

Скасування субсидій на аграрне дизельне пальне принесе до бюджету близько одного мільярда євро за бюджетного дефіциту на суму 29 мільярдів євро.

Аналогічні акції тривають і в деяких інших європейських країнах. У Чехії фермери, переважно з півночі країни, вирушили на акцію протесту, повідомляє чеський сайт «Про Україну». Таким чином чеські активісти висловлюють підтримку німецьким фермерам, а також привертають увагу до власних проблем. Підтекстом звучать і вимоги, які були у польських фермерів під час блокування кордону з Україною – обмежити або припинити ввезення українського зерна до ЄС. Протестувальники виїхали на дорогу тракторами, їдуть до кордону з Німеччиною і повертатимуться назад.

Також акції протесту продовжують фермери в Румунії.