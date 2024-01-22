Зеленський після зустрічі з Туском повідомив про новий оборонний пакет від Польщі

Польща планує новий оборонний пакет для України – про це заявив президент Володимир Зеленський 22 січня після зустрічі з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України», – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Крім того, додав він, політики обговорили можливості щодо спільного виробництва зброї в майбутньому.

Зеленський також висловив вдячність Польщі за готовність почати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.

Читайте також: Дуда: «підтримка США – єдина надія на перемогу України»

Канцелярія Туска поширила його слова, за якими «ніщо так не будує взаємну повагу та дружбу, як самовіддана допомога в складні часи».

«Ви не самотні, також у тому сенсі, що ця боротьба триває в кожній європейській країні. Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, дотримується рівної дистанції чи демонструє її до України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі», – заявив голова польського уряду.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва раніше в понеділок. Він анонсував свій візит до України 12 січня, заявивши, що вестиме переговори щодо подальшої підтримки України та проблеми польських перевізників.