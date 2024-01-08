WSJ: слідчі у справі щодо вибухів на «Північних потоках» заявили про опір з боку Польщі. Варшава наразі не реагувала

Слідчі заявляють, що польські посадовці чинили опір міжнародному розслідуванню вибухів на газопроводі «Північний потік» і не розкрили потенційно важливі докази, але сподіваються, що новий уряд Польщі допоможе розслідуванню. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на європейських слідчих, які працюють над цією справою.

За словами слідчих, польські чиновники не поспішали надавати інформацію і приховували ключові докази пересування ймовірних диверсантів польською територією.

Європейські слідчі вважають, що атака була організована з України через Польщу, пише WSJ, але, за словами високопосадовців, відмова Варшави від повної співпраці ускладнює встановлення того, чи стався напад з відома чи без відома колишнього польського уряду.

Деякі високопоставлені європейські чиновники заявляють, що розглядають можливість звернутися до офісу нового польського прем’єра Дональда Туска щодо допомоги в розслідуванні найбільшого диверсійного акту на європейському континенті з часів Другої світової війни.

Слідчі не надали доказів причетності польського уряду до вибухів і кажуть, що навіть якщо деякі польські чиновники були причетними, це могло статися без відома політичного керівництва. Проте вони кажуть, що зусилля польських чиновників перешкодити їхньому розслідуванню викликали у них дедалі більшу підозру щодо ролі та мотивів Варшави.

У листопаді минулого року видання The Washington Post і Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому заявили, що операції підриву газопроводів «Північний потік» у вересні минулого року, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у Силах спецоперацій України. Видання посилалися на неназвані джерела.

Сам Червінський через адвоката заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.

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Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії і Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США і їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела з’являлися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не пов’язана з владою якоїсь країни. У низці інших публікацій йшлося і про можливу причетність до вибухів Росії.

У середині червня The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які потрапили в мережу в ході масштабного витоку, писала, що адміністрація президента США за три місяці до диверсії на «Північних потоках» отримала інформацію про те, що українські військові під безпосереднім керівництвом головнокомандувача ЗСУ планували атаку на газопровід. Президент України Володимир Зеленський після публікації WP заявив, що накази такого рівня віддає він особисто, а «Україна нічого подібного не робила».



