У Польщі ліквідували компанії, які керують державними ЗМІ

Міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич 27 грудня підписав розпорядження про ліквідацію трьох компаній, які керують державними телебаченням, радіо та інформаційною агенцією.

Компанії Telewizja Polska, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa (PAP), як ідеться в заяві міністерства, будуть ліквідовані у звʼязку з рішенням президента Польщі Анджея Дуди зупинити їхнє фінансування.

Ці заходи дозволять забезпечити продовження роботи видань, провести необхідну реструктуризацію та запобігти звільненню працівників, уточнює міністерство.

11 грудня сейм Польщі проголосував проти вотуму довіри уряду на чолі з одним із лідерів консервативної партії «Право і справедливість» Матеушем Моравецьким. Після цього новим премʼєром став Дональд Туск.

20 грудня новий уряд Польщі на чолі з Туском оголосив про звільнення керівників державних ЗМІ, щоб «відновити неупередженість засобів масової інформації» – за правління «Права і справедливості» їх неодноразово звинувачували у упередженості.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда закликав Туска «поважати польський правовий порядок», а згодом ветував закон про бюджет на 2024 рік, який передбачав виділення трьох мільярдів злотих на фінансування державних ЗМІ. «Державні медії мають бути спочатку справедливо і законно відновлені», – написав Дуда.