У Польщі припинили мовлення державні телеканали TVP Info та TVP3

Керівництво польських державних засобів інформації – громадського телебачення, радіо та інформаційного агентства PAP (Польська агенція пресова) – відправлене у відставку. Про це 20 грудня повідомив уряд Польщі.

Як повідомляє PolsatNews, менш ніж за годину після оприлюднення заяви телеканали TVP Info та TVP3 припинили мовлення. Сайт TVPinfo не працює.

У новому уряді стверджують, що державні ЗМІ стали засобом пропаганди за вісім років перебування при владі партії «Право та справедливість». Коаліція премʼєр-міністра Дональда Туска пообіцяла створити нові ЗМІ, які матимуть більш збалансований підхід.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив постанову «Про відновлення правового порядку, неупередженості та цілісності державних ЗМІ та РАР». За це рішення проголосували 244 депутати, проти — 84, 16 депутатів утрималися.

У документі Сейм закликав усі державні органи вжити заходів, спрямованих на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до інформації та функціонування державних ЗМІ.

Політики «Права та справедливості» рішення не підтримали. Багато хто з них, зокрема лідер партії Ярослав Качинський, вирушив до будівлі телеканалу TVP, щоб «захищати демократію».