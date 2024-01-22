Дуда: «підтримка США – єдина надія на перемогу України»

Допомога з боку США є «єдиною надією на перемогу України у війні з РФ та водночас способом уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових», розповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Таким чином він відповів на запитання журналістки про важливість підтримки США в той час, коли Конгрес обговорює пакет заходів, необхідних для продовження допомоги Україні.

«Тепер, якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало би ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні», – сказав президент Польщі.

Раніше в НАТО нагадали, що країни-члени альянсу закуповують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб, серед іншого, «продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України». Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 січня відбулось термінове засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, яке Київ скликав у звʼязку з масованими ракетними обстрілами 29 грудня та на початку січня. Як повідомила за результатами засідання посол України в НАТО Наталія Галібаренко, «прозвучали деякі анонси від певних країн вже про нові пакети військової допомоги».

Ці заяви пролунали на тлі труднощів з допомогою Україні з боку США та ЄС. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

У грудні 2023 року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.