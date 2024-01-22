Що сказав Туск у Києві та чому візит прем’єра Польщі в Україну «є дуже важливим»

Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України. Відповідну заяву під час візиту до Києва зробив польський прем'єр Дональд Туск. Метою декларації, як він сказав, є мобілізація демократичних країн на підтримку України. Туск також заявив, що його країна буде цілковито підтримувати швидке приєднання України до Європейського союзу і що у Польщі немає сумнівів у необхідності підтримувати Україну у війні проти Росії.

Голова польського уряду у Києві також оголосив про те, що уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України. Ним стане депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет закордонних справ.

Польща, за словами Туска, хоче брати активну участь не лише у допомозі Україні, але й також у процесі відбудови. Це перший візит Дональда Туска до України, відколи він очолив польський уряд, в грудні торік. Низка українських і польських політичних оглядачів зазначають, що цей візит міг би стати початком перезавантаження українсько-польських відносин.

Останні місяці сторони накопичили чимало взаємних претензій, чого лише вартують протести польських фермерів і блокування кордону. Але, наприклад, відомий польський публіцист і журналіст Вітольд Юраш вважає, що візит Дональда Туска до України навряд чи принесе прорив у відносинах Києва і Варшави. На його думку, це буде радше можливість висловити загальну політичну підтримку Україні, ніж вирішити взаємні суперечки. Чому? Тому що, на думку Юраша, Польщу та Україну об'єднує насамперед ставлення до російської агресії, тоді як економічні інтереси різняться.

Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща у 2014-2022 роках у етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповів, чому нинішній візит Туска в Україну є «дуже важливим».

– Чого ви чекаєте від візиту Дональда Туска до Києва? Чи, власне, чекаєте на те саме перезавантаження відносин Києва і Варшави?

Цей візит є дуже важливим для наших двосторонніх відносин і дуже на часі

– Я думаю, що цей візит є дуже важливим для наших двосторонніх відносин і дуже на часі. Останнім часом між Україною і Польщею виникало достатньо багато суперечок, переважно економічного характеру, але вони не дозволяли вибудовувати стратегію наших відносин на майбутнє.

І тому потрібно було б прояснити позиції обох сторон. І добре, що це сталося під час візиту прем'єр-міністра Дональда Туска. Добре, що в нього була можливість безпосередньо розмовляти з президентом Володимиром Зеленським, з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І, як бачимо з заяв, які прозвучали, справді є напрацювання і бажання по-новому будувати ці українсько-польські відносини на ґрунті добросусідських, партнерських, дружніх стосунків.

– Було заявлено про те, що Польща доєднується до декларації G7 про гарантії безпеки. Що це означає? Це ж поки що лише наміри. Але сама безпекова угода ще попереду. Вона має бути написана, узгоджена і підписана.

Настане час для того, щоб підготувати двосторонню безпекову угоду

– Ну так, поки що зроблена заява, але до цього часу Польща ані на рівні президента, ані на рівні попереднього уряду таких заяв і таких підтверджень не робила. І зараз, після заяви глави польського уряду, настане час для того, щоб підготувати двосторонню безпекову угоду, яку Україна підписала з Великою Британією і має намір підписати з кількома іншими країнами. Робота в цьому напрямку вже йде.

Але у випадку Польщі, якщо мова йде про питання безпеки і підтримки України, відмічу достатньо прихильну і однакову позицію як на рівні уряду, так і на рівні президента Польщі, незважаючи на те, що всередині країни між ними є певні тертя.

Тому я думаю, що така безпекова угода буде підтримана і президентом Польщі, і урядом Польщі, і парламентом Польщі.

– Ще одне оголошення, яке зробив польський прем'єр, про те, що уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України. Ним стане депутат Сейму Павел Коваль, який є очільником комітету закордонних справ. Що можете сказати про це призначення і навіщо це Польщі? І що це дасть Україні, зрештою?

Це будує перспективу наших відносин на майбутнє

– По-перше, Польща мала такого уповноваженого в попередньому уряді. І дуже добре, що уряд Дональда Туска вирішив продовжити цю традицію. Координація допомоги Україні не тільки в часи війни і допомоги військової, гуманітарної, але також участь польських фірм в відбудові України дуже важлива, тому що це будує перспективу наших відносин на майбутнє.

І те, що на чолі цієї структури стане Павел Коваль, дуже позитивне і правильне рішення, бо Павел Коваль дуже добре знає Україну. Він дуже добре знає Україну зсередини, він дуже добре знає українську історію, він дуже добре розбирається в українсько-польських відносинах, і він є великим прихильником України, співпраці українсько-польської і членства України в НАТО і в ЄС.

І якщо до цього ще додати те, що він буде координувати участь польських фірм у відбудові і допомозі Польщі в відбудові України, це означає, що ми маємо дуже доброго експерта і професіонала на цій посаді. Думаю, що така координація – це не тільки приклад Польщі. В багатьох інших країнах Європейського союзу та у США уряд призначив таких осіб, бо ця координація такої діяльності в напрямку відбудови є важливою для більш ефективного використання тих джерел і тих засобів, які ми маємо на відбудову.

– Ви на початку зазначили, що останнім часом між Україною і Польщею накопичилися багато різних суперечок. Я лише перерахую, ви можете доповнити, це і суперечка навколо експорту українських продуктів, українського збіжжя, і щодо міжнародних вантажних перевезень, блокування кордону, позаду десь лишилися, але не зникли історичні суперечки.

Наскільки праві польські і українські експерти, які стверджують, що як би не хотіли дві сторони лишити всі ці суперечки за спиною, але наразі немає якогось чіткого уявлення картини майбутнього відносин Польщі і України, які б були без цих суперечок. Картини, яка б задовольнила обидві країни. Чи ви погоджуєтеся з цим?

Польща буде захищати свій ринок, ми будемо також захищати свій ринок. Важливо в цій ситуації – це те, щоб такі дискусії відбувалися в дружній атмосфері

– Насправді є інтереси: власні інтереси Польщі і власні інтереси України. І коли мова йде про бізнес, про експорт української продукції, про вихід українських виробників на європейський ринок, звичайно, буде певне тертя. Це природне явище, що Польща буде захищати свій ринок, ми будемо також захищати свій ринок і своїх експортерів.

Але що важливо в цій ситуації – це те, щоб такі дискусії відбувалися в дружній атмосфері, без прикриття якихось своїх третіх інтересів. І, найважливіше, враховуючи те, що Україна йде до Європейського союзу і буде втілювати європейське право у себе, щоб ці суперечки вирішувалися на основі європейського права.

Тому що це право буде так само важливим і буде застосовуватися щодо польських виробників, так само й до українських виробників. Тому я думаю, що, звичайно, потрібно між собою спочатку погодити і максимально все вирішити, розуміючи в перспективі, що ми будемо мати приблизно таке саме законодавство, яке ґрунтується на законодавстві Європейського союзу.

– Станом на зараз, чи можна дійти до якогось рішення, до якоїсь угоди між Україною і Польщею, щоб їхні економічні інтереси сходилися? Як я вже сьогодні цитувала польського публіциста-журналіста Вітольда Юраша, він вважає, що прориву це не принесе ніякого, тому що Польща підтримує Україну в боротьбі з Росією. Але економічні інтереси Польщі і України дуже різняться і наразі немає виходу, як їх сумістити.

Тепер ми бачимо можливість, є шанс на те, щоб їх вирішити

– Я вважаю, що вже ефектом цього візиту є хоча б сам факт припинення цих протестів. Польському уряду вдалося домовитися із перевізниками, із фермерами і призупинити ці протести. Призупинити, але не вирішити, тому що накопичилося дуже багато питань, які не вирішувалися впродовж довгого часу. І попередній уряд цим не займався, потім почалася виборча кампанія, потім були тимчасові уряди в Польщі – також не було серйозного підходу і бажання до вирішення цих проблем.

Але тепер ми бачимо можливість, є шанс на те, щоб їх вирішити. А вирішити можна за столом переговорів і маючи відкриті карти одне одного. І так само і польський уряд має попрацювати з цими протестувальниками, які були в Польщі. Наш уряд має попрацювати з нашими експортерами і автоперевізниками і знайти спільні точки дотику.

Але це мають бути розмови і переговори. А якщо їх не було, то ці проблеми все більше накопичувалися. Чи є можливість вирішити питання? Так, є. Але для цього потрібна постійна робота, наполеглива, тверда, і основне – бажання знайти спільне компромісне рішення.

– Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що вносить до Верховної Ради проєкт закону, який в майбутньому допоможе впровадити інститут множинного громадянства. Чи ви вважаєте це проривною ідеєю? І які наслідки в майбутньому, близькому чи більш далекому, може мати ця ініціатива?

– Я знаю, що дуже багато громадян інших країн, які мають українське походження або мають українське коріння, хотіли би також бути громадянами України. І, звичайно, приклад інших держав показує, що це нормальна практика, її можна застосовувати. Тим паче, що зараз бути українцем, бути громадянином України в світі вважається престижно.

І Україна, власне, показує приклад боротьби за незалежність, суверенітет, європейські демократичні цінності. І це є привабливим елементом, який хотіли би мати і асоціюватися з ним громадяни інших країн.

Тому я думаю, що це допоможе нам збільшити представництво і кількість наших громадян, послів, які би позитивно представляли Україну у світі. Очевидно, це не повинно стосуватися громадян країни-агресора, яка пробує захопити і знищити Україну. Але ці країни, які нас підтримують, які нам фаворизують – громадяни цих країн, маючи відповідні документи і коріння, можуть стати громадянами України.

Президент Володимир Зеленський 22 січня після зустрічі з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском заявив, що Польща планує новий оборонний пакет для України. Крім того, додав він, політики обговорили можливості щодо спільного виробництва зброї в майбутньому. Зеленський також висловив вдячність Польщі за готовність почати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва раніше в понеділок. Він анонсував свій візит до України 12 січня, заявивши, що вестиме переговори щодо подальшої підтримки України та проблеми польських перевізників.