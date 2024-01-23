У НАТО підписали контракт на закупівлю понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів

Агенство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

«Виробництво боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи про підписання контракту, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

На запитання Радіо Свобода, коли ці боєприпаси можуть потрапити до України, генеральна менеджерка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс повідомила, що терміни виконання контракту – 24-36 місяців.

Водночас варто врахувати, що це замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку. Країни-члени блоку надають зброю та боєприпаси Україні на двосторонній основі, тож вони мають право використовувати закуплену через НАТО зброю та амуніцію на користь України.

Наразі Агентство із закупівель НАТО (NSPA) робить низку великих замовлень, щоб допомогти країнам-членам посилити свою оборону та надалі підтримувати Україну.

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«Відколи ми погодили План дій НАТО щодо оборонного виробництва минулого липня, NSPA погодило контракти на суму близько 10 мільярдів доларів США. Це включає близько 4 мільярдів доларів на гаубичні снаряди, боєприпаси для танків, протитанкові керовані ракети та боєприпаси калібру 155 міліметрів та ракети для систем Patriot на 5,5 мільярди доларів. Це значний поштовх для нашої трансатлантичної оборонної промисловості, який допомагає нам задовольняти власні потреби безпеки, продовжуючи надавати життєво важливу підтримку Україні», – повідомив генсек НАТО.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі, чи очікує генсек, що ці боєприпаси можуть бути використані в країнах ЄС у протистоянні Росії і чи вірить він, що російські танки можуть зайти до якоїсь столиці ЄС, Єнс Столтенберг відповів, що не бачить прямої чи неуникної загрози для будь-якої країни-члена НАТО.

«Ми робимо все це, щоб забезпечити готовність та сили, щоб усунути будь-який варіант прорахунків чи нерозуміння в Москві нашої готовності захищати будь-який сантиметр території НАТО. І поки ми це робимо – нападу на територію НАТО не буде», – сказав Єнс Столтенберг.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні 2023 року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».