Британія прагне заохотити інші країни збільшити допомогу Україні – міністр оборони Шаппс

Велика Британія після власного рішення про надання Україні пакету військової допомоги прагне заохотити до аналогічних рішень інші країни. Про це 22 січня за підсумками переговорів з українським колегою Рустемом Умєровим повідомив британський міністр оборони Ґрант Шаппс.

«Напередодні завтрашньої глобальної конференції щодо фінансування України я розмовляв із міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб узгодити надання Великою Британією рекордного пакету підтримки на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Велика Британія прагне заохотити інші країни збільшити їх підтримку, щоб ми могли надати Україні те, що їй потрібно для перемоги», – написав Шаппс у мережі X.

Українська сторона наразі не інформувала про цю розмову.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

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Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.