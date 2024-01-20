Угода про безпеку з Британією «змінює правила гри» – голова Служби зовнішньої розвідки

Мета Росії у війні проти України – знищення Сил оборони, «залишається незмінною». Поряд із «героїзмом українських військових та згуртованістю населення навколо держави ключову роль у цьому відіграла підтримка Заходу, наголосив у колонці для The Economist голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

За його словами, «саме ця підтримка посилює глобальний вимір війни і унеможливлює досягнення Росією «своїх наполеонівських цілей».

«Ці цілі включають насамперед анексію українських територій, проголошених політичним керівництвом у Москві «історичними російськими землями», і створення політичного утворення, яке повністю залежатиме від Москви, щоб керувати тими українськими землями, які не можна безпосередньо анексувати», – зазначив Литвиненко.

На його думку, президент РФ Володимир Путін сподівається, що «перемога над Україною допоможе йому відновити контроль над колишніми радянськими республіками на принципах російського імперіалізму, який передував комуністичній епосі та наступив після неї».

«У Кремлі розуміють, що якщо Україна впаде, то буде легше повернути інші колишні радянські республіки. Якщо Україна вистоїть, це питання часу, коли Росія втратить вплив на Південний Кавказ і Середню Азію», – зазначає розвідник.

Литвиненко каже, що «напавши на Україну, Росія вважає, що вона водночас воює із Заходом».

«Пан Путін сподівається на ефект доміно. Він вважає, що якщо Захід, і перш за все Сполучені Штати, зазнають нищівної поразки в Україні — другого такого приниження всього за кілька років після безладного виходу з Афганістану, — він швидко втратить глобальний вплив», – пише Литвиненко.

Він також зазначив, що сьогодні Україна «здатна дати відсіч російській агресії за адекватної військової та економічної підтримки Заходу». Останнім прикладом такого підходу є підписання 12 січня Угоди про безпекову співпрацю між Україною та Великобританією.

Литвиненко нагадав, що «за винятком країн Балтії це була третя угода такого роду між колишньою радянською республікою та іншою країною, але угода між Україною та Британією може виявитися набагато важливішою».

«Це перший у своєму роді договір, який торкнувся ядра колишньої Російської імперії. Пан Путін вважає Україну невід’ємною частиною «історичної» Росії. Це перша угода між Україною та великою державою, яка закріплює нові геополітичні реалії в юридичній угоді. Це знаменує собою найглибшу зміну підходу Заходу до російської концепції її «сфер впливу», – стверджує Литвиненко.

Він підкреслив, що тепер Британія може слугувати моделлю для інших країн, і угода, підписана 12 січня, «може прокласти шлях для подібних угод з іншими західними країнами», при цьому такі угоди створюють основу для вступу України до НАТО, що було б найкращою гарантією безпеки «не лише для України, а й для всієї Східної Європи».

«Підписавши безпекову угоду, Британія зробила крок у стримуванні росіян. Коли інші візьмуть цей приклад, їхні спільні зусилля матимуть великий вплив на агресивну війну Росії та її майбутні амбіції. Для перемоги Україні потрібні такі спільні зусилля. Довга дорога складається з багатьох кроків», – резюмував голова української Служби зовнішньої розвідки.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.