«Потужна підтримка триватиме». У Міноборони повідомили про підсумки засідання «Рамштайн»

Під час 18-ої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулася 23 січня в онлайн-форматі, пролунало «достатньо важливих заяв» від партнерів, щоб сказати, що «потужна підтримка України триватиме», повідомив за підсумками засідання начальник управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

«Це була продуктивна зустріч. Після неї хочеться сказати: «відставити паніку» – всім тим, хто піднімає настрої про втрату підтримки України. Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, важливих зобов’язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме й далі, щоб сказати, що наступного року Україна отримає багато важливих видів озброєння, зокрема таких, про які ми не будемо говорити до того, як вони у нас з’являться, але які потрібні Україні, щоб ми вражали ворога, як на лінії зіткнення, так і за лінією зіткнення», – сказав Павлюк на брифінгу в Києві.

За його словами, кілька країн-партнерів говорили про великі пакети фінансової допомоги і про наміри збільшити пакети.

«На порядку денному немає такої опції, що США якимось чином припинять підтримку. І обговорювалися натомість способи в будь-якій ситуації цю підтримку тримати на високому рівні. Дуже важливо, що наші партнери, не тільки Сполучені Штати, говорять про важливість і чіткий намір збільшувати виробництво зброї, збільшувати виробництво боєприпасів і виводити це у 2024 році на новий рівень. Це – ключове. Кілька держав говорили про великі пакети фінансової допомоги і про наміри збільшувати ці пакети», – сказав Павлюк.

Крім того, в Міноборони повідомили, що пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дальнього ураження. «Окрему увагу приділили deep strike weapon, тобто системам, які дозволяють вражати за лінією зіткнення, і є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна. Зобов’язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів абсолютно чітко взяли на себе партнери, про це говорили, окремо приділили цьому увагу», – сказав начальник управління преси й інформації Міноборони.

Щодо протиповітряної оборони Павлюк зазначив, що Україна і партнери «креативні в тому, щоб вирішувати наявні проблеми».

«Крім того, що Україна отримає достатню кількість ракет для наявних систем, партнери, більш ніж одна країна, вже працюють над модернізацією західних ракет під наявні совєцького зразка пускові системи й протиповітряні системи», – сказав він.

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко зауважив, що сьогоднішня зустріч – це можливість для України донести союзникам низку важливих повідомлень, зокрема – поінформувати їх про ситуацію на фронті.

За його словами, у зустрічі взяли участь представники більше ніж 50 країн.

Коваленко також повідомив, що наступний «Рамштайн» пройде напередодні засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в середині лютого в Брюсселі.

Раніше сьогодні, відкриваючи засідання «Рамштайн», міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників Контактної групи з оборони України продовжувати надавати допомогу Україні, зокрема системи протиповітряної оборони.

Ця заява пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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