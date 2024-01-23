Міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»), продовжувати надавати допомогу Україні, зокрема системи протиповітряної оборони. Він сказав про це, відкриваючи 23 січня 18-те засідання «Рамштайну», яке відбувається в онлайн-форматі.

«Боротьба України важлива для всіх наших країн… Путін сподівається, що ракети і безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу робити більше, щоб надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони і засобів перехоплення», – сказав Остін.

Він зауважив, що російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну «була сильно ослаблена і деморалізована».

«А Україна повернула більше ніж половину суверенної території, захопленої Росією після її неспровокованого вторгнення. Тож давайте говорити чітко. Наша підтримка боротьби України проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми запанікуємо, якщо ми здригнемося, якщо нам не вдасться стримати інших потенційних агресорів, ми спричинимо ще більше кровопролиття і хаосу. Отже, суверенна і безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. І ми не повинні коливатися в нашій підтримці України», – наголосив голова Пентагону.

Ця заява пролунала на тлі затримки допомоги Заходу Україні. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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Вранці 23 січня Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. Відомо про 22 постраждалих у Києві, шістьох загиблих і понад 50 поранених у Харкові, численні руйнування. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.