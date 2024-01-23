У Харкові знайшли тіло шостої загиблої внаслідок російської атаки

У Харкові виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок російського ранкового удару – про це повідомив, зокрема, голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники», – заявив Синєгубов.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що тіло загиблої дівчини деблокували.

Внаслідок ранкової атаки наразі відомо про шістьох загиблих у Харкові. Роботи тривають.

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Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.