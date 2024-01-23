«Україна потребує підтримки Заходу саме зараз» – посол США після ранкових атак РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергових ракетних атак РФ заявила, що «Україна потребує подальшої підтримки Заходу саме зараз».



«Сьогодні рано вранці Росія здійснила серію ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення. Україна потребує нашої подальшої підтримки саме зараз, щоб захистити цивільне населення від цих жорстоких нападів», – написала вона у соцмережі Х.

Ця заява пролунала на тлі затримки допомоги Заходу. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання на початку лютого.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Є пошкодження та постраждалі у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. Відомо про щонайменше шістьох загиблих та 77 поранених.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.