Ракетний удар РФ по Харкову: кількість жертв зросла

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до пʼяти людей, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

«Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених», – йдеться у повідомленні.



В Офісі генпрокурора додають, що ще 46 людей поранені. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює, що травмована 51 людина. Крім того, раніше він повідомляв, що серед поранених – четверо дітей, вони в стані середньої важкості.

За даними мера міста Ігоря Терехова, на даний момент в результаті російської атаки у Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон, у 20 будинках змушені були вимкнути опалення.

Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.