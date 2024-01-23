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Ракетний удар РФ по Харкову: кількість жертв зросла

Житловий будинок, сильно пошкоджений під час російського ракетного обстрілу Харкова, 23 січня 2024 року
Житловий будинок, сильно пошкоджений під час російського ракетного обстрілу Харкова, 23 січня 2024 року

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до пʼяти людей, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

«Незважаючи на зусилля медиків, у лікарні померли двоє поранених», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додають, що ще 46 людей поранені. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнює, що травмована 51 людина. Крім того, раніше він повідомляв, що серед поранених – четверо дітей, вони в стані середньої важкості.

За даними мера міста Ігоря Терехова, на даний момент в результаті російської атаки у Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон, у 20 будинках змушені були вимкнути опалення.

Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.

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