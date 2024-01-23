Російська армія випустила 41 ракету, сили ППО збили половину – командування

Російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну – про це повідомило, зокрема, командування Повітряних сил.

За даними військових, більшість використаних ракет – тих типів, які атакують по балістичній траєкторії. Серед них:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії – в напрямку Харківщини

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в районі Енгельса, РФ

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області – у напрямку Харківщини та Сумщини

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька область)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 в районі Бєлгородської області

За зведенням, сили та засоби Повітряних сил знищили:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55

5 балістичних ракет «Іскандер-М»

1 керовану авіаційну ракету Х-59

«Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей», – додає командування.

Уранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Водночас київська влада наразі не підтверджує дані про загиблого в столиці.

Читайте також: У Києві через ракетну атаку постраждали 18 людей – Кличко

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.