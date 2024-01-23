Атака РФ на Київ: число постраждалих зросло, у Святошинському районі в будинку виявили бойову частину ракети

Унаслiдок ранкової ракетної атаки РФ в Києві постраждали 9 людей, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Раніше повідомлялось про одну постраждалу людину.



«Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.



За його словами, у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – людей евакуйовують із будинку.

Водночас у КМВА заявили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула людина.

«Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами», – йдеться у повідомленні в телеграмі. Є пошкодження у чотирьох районах міста.

Вранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку. Окрім Києва, також відомо про російські удари в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.