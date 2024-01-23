ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Павлограду – є загиблий та постраждалі

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки РФ загинула людина, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Павлоград. Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 1 загиблий. Є постраждалі», – написав він у телеграмі.

Під час повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух крилатих ракет у напрямку міста Павлоград.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.