У Харкові через удар РФ загинули дві людини, ще 11 потрапили до лікарні – Синєгубов

У Харкові через ракетний удар РФ загинули дві людини, 11 госпіталізували, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані. Інші постраждалі – у легкому та середньому станах», – написав він у телеграмі.

Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. Внаслідок ударів дві жінки загинули, щонайменше 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються.

У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди, під завалами перебувають люди.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.