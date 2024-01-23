ОВА: війська РФ вдарили по багатоповерхівці в Харкові – під завалами є люди

Російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, зруйновані під’їзди, під завалами перебувають люди.

Рятувальники працюють на місці.

Це вже друга атака РФ по Харкову 23 січня. Близько 4:00 місцева влада повідомила по цивільній інфраструктурі Харкова, було пошкоджено приватний будинок.

В Україні триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну атаку. Про роботу ППО повідомлялось у Києві та області. Вже відомо про одного постраждалого в столиці та пошкодження в трьох районах міста.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.