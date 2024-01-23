Війська РФ вночі вдарили по Харкову, є пошкодження – влада

Російські війська вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрацї Олег Синєгубов.



«Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває», – написав він у телеграмі.



Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.