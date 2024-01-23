Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ вночі вдарили по Харкову, є пошкодження – влада

Наразі інформації щодо постраждалих немає. Фото ілюстративне
Наразі інформації щодо постраждалих немає. Фото ілюстративне

Російські війська вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрацї Олег Синєгубов.

«Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває», – написав він у телеграмі.

Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG