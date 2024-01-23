Атака РФ по Києву: Кличко повідомив про одного постраждалого та пошкодження в трьох районах

Унаслідок ракетної атаки РФ є пошкодження у трьох районах Києва – Печерському, Святошинському та Соломʼянському, повідомив мер міста Віталій Кличко.



За його даними, у Печерському районі було влучання в нежитлову будівлю, у Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучання уламків у будівлю дитсадка.



«У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі», – написав він у телеграмі.

Раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку влада повідомляла про займання авто в Святошинському районі.

В Україні триває повітряна тривога. Її оголосили через зліт в РФ чотирьох бомбардувальників Ту-22М3.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.